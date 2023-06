Luego de que Yeri Mua revelara que denunciará a Naim Darrechi por violento, recibió mensajes de WhatsApp del papá del influencer español.

La ruptura con Naim Darrechi (21 años) salió mal pues Yeri Mua expuso los motivos del truene, en el que influyeron distintos tipos de violencia. Él la amenazó con revelar que abortó si terminaban la relación.

Yeri Mua (21 años) acusó que Naim Darrechi la había golpeado en varias ocasiones, razones por las que al enterarse de que estaba embarazada, decidió abortar.

Tanto Yeri Mua como Naim Darrechi habían acordado no hablar públicamente sobre el tema del aborto, pero el español rompió el acuerdo y en sus vacaciones en República Dominicana estalló la bomba.

Intentando limpiar su imagen, Naim Darrechi reapareció en redes sociales y acusó a Yeri Mua de haberlo agredido con un cuchillo en su casa.

Ante ello, Naim Darrechi reconoció haber golpeado a Yeri Mua, argumentando que “sólo se defendió” de sus ataques con arma blanca. Y reveló que Yeri Mua había abortado.

Yeri Mua estaba haciendo un live cuando Naim Darrechi rompió el acuerdo y lo confrontó en el hotel de República Dominica en el que ella se hospedaba.

Posteriormente, el conflicto escaló a sus redes sociales; ella afirmó que denunciará a Naim Darrechi.

“Primero me funaron por estar con él y ¿ahora me echan la culpa por haberme golpeado y no querer concebir un hijo con él por las múltiples veces que me ha maltratado? Lo voy a denunciar y así como no puede entrar a España me encargaré de que tampoco a México”

Yeri Mua