Paolita Suárez de ‘Las Perdidas’ se manifiesta tras atropellar a una persona (VIDEO)

Paolita Suárez de ‘Las Perdidas’ se manifiesta tras atropellar a una persona y luego darlo a conocer en sus redes sociales.

Recordemos que Paolita Suárez se dio a conocer en redes sociales gracias al video que publicó a lado de su amiga, Wendy, en el 2017, en donde ambas señalaban estar perdidas en un cerro y pedían ayuda entre risas para que se les encontrara.

Desde entonces, la fama de las dos mujeres transexuales no ha hecho más que aumentar, pues gracias a su carisma se han ganado el cariño de sus seguidores.

Durante la madrugada del pasado domingo 5 de diciembre se dio a conocer que Paolita Suárez de “Las Perdidas”, atropelló a una persona; pero, ¿Tendrá repercusiones legales por ello?

De acuerdo con los informes, Paolita Suárez conducía su camioneta por las calles de Guanajuato, cuando sucedió el incidente.

Uno de los detalles que llamó bastante la atención de los internautas es que la celebridad de redes sociales publicó una serie de historias en donde detallaba lo que estaba ocurriendo.

Incluso, en las grabaciones se puede ver el vehículo detenido y una ambulancia al frente.

Y ella por su parte, explicó que “el chavo se le atravesó y ella frenó en lo que pudo”.

“Se me atravesó un chavo en la camioneta, yo frené en lo que pude. A ver como sale todo esto. Si ya no les explico es porque ya no me permitieron el celular”

Paolita Suárez