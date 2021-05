¿Qué fue del actor que interpretó a la ‘Pájara Peggy’?

La ‘Pájara Peggy’ se volvió popular a finales de los años 70 gracias al programa de comedia ‘La Carabina de Ambrosio’

Aunque la ‘Pájara Peggy’ fue creada para ‘La Carabina de Ambrosio’, el personaje tuvo apariciones especiales en producciones de Televisa como ‘Al aire’ con Paola Rojas, ‘Televisa Deportes’ y ‘100 mexicanos dijeron’.

En un inicio, la ‘Pájara Peggy’ fue interpretada por Humberto Navarro’

A pesar de que la ‘Pájara Peggy’ se volvió muy famosa, poca gente sabe quién era la persona que se encontraba bajo el disfraz.

En realidad, la ´Pájara Peggy´ fue interpretada por dos actores. Humberto Navarro, productor de La Carabina de Ambrosio, fue el primero en dar vida al personaje.

Sin embargo, Humberto solo la interpretó en un par de ocasiones, ya que a principios de los 80, Navarro fue nombrado Vicepresidente de Producción en Televisa.

Por lo tanto, la ´Pájara Peggy´, fue interpretada por el actor Moisés Suárez, quien le ha dado vida hasta la actualidad. Cabe mencionar que el personaje tiene apariciones esporádicas.

Moisés Suárez tiene una larga trayectoria en cine, teatro y televisión; además de interpretar a la ‘Pájara Peggy’, el actor tuvo algunas participaciones especiales en Chespirito.

Tiempo después, Moisés Suárez formó parte del elenco principal. El actor también ha participado en otras producciones de Televisa.

‘Mujer: casos de la vida real’, ‘Amy, la niña de la mochila azul’, ‘Mujeres asesinas’, ‘Como dice el dicho’, ‘Amor de barrio’, son algunos de los programas donde ha actuado Moisés.

Actualmente, su personaje más popular es el de Don Arturo en el programa de comedia ‘Vecinos’.

En ‘La Carabina de Ambrosio’, la 'Pájara Peggy' compartía créditos con Chabelo y Cesar Costa.

El personaje de la ‘Pájara Peggy’ se volvió memorable gracias a sus frases "Sí que sí" y "A la one, a la two, a la one, two, three, tiki ti, tiki ti".