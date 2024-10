Paola Durante ya sufrió su primera caída en Las Estrellas Bailan en Hoy 2024 y el fuerte golpe le hizo pensar en retirarse los implantes del busto.

Rafa Oropeza -de 20 años de edad- y Paola Durante -de 49 años de edad- son pareja en Las Estrellas Bailan en Hoy 2024 y han tenido buen puntaje en el concurso.

Sin embargo, Paola Durante ya sufrió su primera lesión por el baile y se lastimó el busto; la modelo temía que se le rompiera un implante.

Paola Durante sufrió una caída que le hizo pensar en quitarse los implantes del busto

Una caída durante un ensayo de Las Estrellas Bailan en Hoy provocó que Paola Durante sufriera lesiones en la espalda y busto.

La modelo narró a De Primera Mano que el pecho se le inflamó tras la caída y actualmente se encuentra en tratamiento.

“Se me inflamó porque se me contracturó, entonces me están haciendo acupuntura, ayer me hicieron un masaje y es que no estoy acostumbrada a eso (al baile)” Paola Durante

Paola Durante y Rafael Oropeza (@programahoy / Instagram )

Además de esta lesión, Paola Durante atraviesa por la menopausia y los cambios hormonales la están afectando bastante.

“Estoy pasando por los temas de la menopausia y me está dando con todo, lo estoy viendo con doctores” Paola Durante

La modelo se ha enfrentado a repentinos cambios de humor, bochornos y no la ha pasado nada bien, por lo que ha pedido consejos a sus seguidoras sobre la menopausia.

Paola Durante se ha planteado que sus síntomas sean por culpa de los implantes mamarios y no po la menopausia, por lo que se ha planteado retirárselos.

Paola Durante, Las Estrellas bailan en Hoy 2024 ( Paola Durante Oficial Twitter @soypaoladurante)

Paola Durante teme padecer el síndrome de ASIA

Desde hace varios años, Paola Durante tiene implantes mamarios y está sospechando que estos están afectando su salud.

“Me dijeron que no estaba rota, sólo que la prótesis se contracturó y entonces apachurró el músculo (...) Sí me he querido retirar los implantes” Paola Durante

Paola Durante tiene implantes mamarios desde hace 25 años, pues tenía un duro complejo por no tener un busto más grande.

“Si los doctores me dijeran que por salud me las tengo que quitar, me las quito, porque muchas mujeres me han escrito: ‘No es la menopausia, Paola, es el síndrome de ASIA’ y no sé porque no tengo información” Paola Durante

El síndrome autoinmune-inflamatorio, conocido como ASIA, es una enfermedad autoinmune e inflamatoria que se atribuye a la exposición de sustancias extrañas en el organismo.

Tales como los implantes mamarios.

Paola Durante cree que sus síntomas de menopausia también podrían ser causados por el síndrome de ASIA, pero aún no ha ido al médico a confirmarlo.

“Son muchas cosas y ningún ginecólogo me ha dicho es síndrome de ASIA, te las tienes que quitar (los implantes) pero si me dicen quítatelas, no tengo ningún problemas” Paola Durante

Si los médicos le indicaran que se debe quitar los implantes mamarios, Paola Durante está dispuesta hacerlo, pues ella prefiere estar delgada y ya.

Paola Durante continúa impactando en Las Estrellas Bailan en Hoy 2024 y ni las caídas la detienen.