El padre Adam Kotas recibió amenazas antes de su expulsión de la iglesia católica ¿Fueron de parte del Papa Francisco? Esto reveló el sacerdote.

Adam Kotas -de 39 años de edad- se volvió viral en TikTok por su singular forma de hablar de la iglesia, pues denunció a un sacerdote que lo había agredido sexualmente.

Esta situación provocó que la Arquidiócesis de Las Vegas y la Iglesia Católica amagaran con quitarle su sacerdocio, si no dejaba de hablar del tema.

El Papa Francisco -de 87 años de edad- removió el sacerdocio de Adam Kotas y por ende ya no puede ejercer somo padre en la iglesia católica.

Adam Kotas asegura que nadie le puede retirar el sacerdocio, pues este le fue designado por dios y no por la iglesia católica.

El padre Adam Kotas compartió un video en TikTok, para reiterar que la iglesia católica lo quiso callar y lo condicionaron, pues le propusieron que se retiraba en un monasterio o de lo contrario se le retiraría el sacerdocio.

“Me amenazaron, me dijeron: ‘Si tú no hace lo que nosotros te decimos, si no tomas el voto de silencio y te encierras de por vida en un monasterio te vamos a quitar el sacerdocio’ me amenazaron”

Adam Kotas