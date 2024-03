Adam Kotas -de 39 años de edad- es el nombre de un sacerdote que durante años ha generado tendencia en TikTok, solo que recientemente se viralizó por las preocupaciones que hubo en torno a su paradero.

Todo comenzó por los problemas que se dieron a conocer entre el sacerdote y la iglesia católica, pues Adam Kotas -de origen polaco- subió un video a su cuenta de TikTok el pasado 1 de marzo de este 2024.

Mismo en el que denunciaba haber sido víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote en Las Vegas, Nevada.

Señalando además haber sido silenciado, pues lo obligaron a firmar un documento para que no hablara del tema, además de que le ofrecieron dinero:

“En 2021, La Arquidiócesis de Las Vegas me hizo firmar un papel donde yo dije que no iba a decir nada acerca de lo que pasó, o sea que no iba a hablar de que ese sacerdote me violó y abusó de mí. Me dieron dinero en ese entonces para callarme el hocico porque yo ocupaba dinero para mis terapias psicológicas, me dieron dinero y me hicieron firmar un papel y me amenazaron”.

Adam Kotas