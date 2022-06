Una vez más, Paco de Miguel es criticado por su comedia misógina. En redes sociales ahora lo comparan con Chumel Torres y Elán, “sin gracia”.

Aunque Paco de Miguel se ha hecho de gran fama y hasta ha participado en el famoso programa de Eugenio Derbez, LOL. El comediante ha sido del agrado de todos.

Por un tweet en el que Paco de Miguel es comparado con Chumel Torres, Elán y hasta Memo Aponte; lo que lo convirtió en tendencia de Twitter.

Días antes, Paco de Miguel había sido comparado con Christian Nodal, en forma de tirarle hate. Y ahora que es nuevamente criticado les mandó un mensaje a sus retractores.

Paco de Miguel ya ha pasado por las críticas en redes sociales, pues a algunos tweteros no les gusta la comedia que el mexicano hace.

Luego de que un usuario lo comparara con Chumel Torres, Elán y Memo Aponte, la polémica se desató y ahora lo llaman misógino y hasta sin gracia.

El tema de conversación respecto a Paco de Miguel se volvió amplio, pues aunque algunos no entienden por qué tanto odio, otros sostienen que su comedia es misógina.

“Las personas defienden a Paco de Miguel diciendo ‘a mí no me parece misógino y me da risa’, me suenan personas que cuando alguien de su círculo de amistades es un abusador o misógino dice ‘a mí no me ha tratado mal’, y siguen siendo su amigo”.

@Sammy_EmoGirl