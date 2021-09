Paciencia de Alicia Machado llega a su límite; por poco golpea a Celia Lora

Tanto encierro está afectando a Alicia Machado, quien estuvo a punto de golpear a una de sus compañeras en “La casa de los famosos”, nada menos que a Celia Lora.

Y es que aunque algunas semanas atrás intentaron limar asperezas e incluso Alicia Machado la llenó de besos, está vez perdió la paciencia y hasta pensó en soltarle una cachetada.

“Como le vuelva a escuchar una madre mía le voy a voltear la cara de una cachetada para que me aprenda a respetar. Le traigo unas ganas que no te imaginas”, dijo Alicia Machado a una de sus compañeras del reality.

Alicia Machado y Celia Lora en La Casa de los Famosos (Captura pantalla / La casa de los famosos / Telemundo)

¿Qué pasó entre Alicia Machado y Celia Lora?

El conflicto se originó porque la ex Miss Universo se enteró que Celia Lora continúa hablando mal de ella , de todos, por lo que asegura que la hija de Alex Lora es como una “tarántula”.

De tanto enojo , Alicia Machado se encerró en una de las habitaciones de la casa del nuevo Big Brother, iba y venía en el espacio a fin de tranquilizarse pero le resultó una tarea muy difícil.

Una de sus compañeras quiso tranquilizarla, pero falló en el intento por lo que se prestó para que Alicia Machado se desahogara:

“Estoy ahí en la cocina y está con su maldita secreteadera, como una tarántura escuchando lo que estoy dos cabrones están hablando para amarrar navajas”, dijo según se aprecia en la grabación compartida por “La casa de los famosos” en su cuenta de Instagram.

“Que me lo diga en mi jeta si es que tanta bronca me tiene... Me caga que nadie se dé cuenta”, remató.

Cabe mencionar que Alicia Machado y Celia Lora han tenido roces desde el inicio del reality de Telemundo, debido a que la actriz no soporta que la playmate hable de todos y les mete cizaña.