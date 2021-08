La Casa de los Famosos arde: Alicia Machado se mete en la cama con Roberto Romano

Luego de que Alicia Machado se le lanzara a la yugular a Kimberly Flores por coquetear con Roberto Romano pese a ser una mujer casada, este triángulo amoroso vuelve a acaparar nuestra atención.

Y es que Alicia Machado le dio un golpe bajo, y bien dado, a Kimberly Flores, pues se metió a la cama con Roberto Romano en “La Casa de los Famosos”.

Así es, la ex Miss Universo compartió cama y sábanas con el actor . Ambos estuvieron platicando largo rato y en voz baja, razón por la que fueron reprimidos ya que estaban violando las reglas del programa copia de Big Brother.

Por supuesto, Alicia Machado le coqueteaba todo el tiempo a un descamisado Roberto Romano, quien le correspondía y a ratos la abraza.

La acción no tardó en generar críticas: “Puro show barato de a peso”, “Si no resaltan la prostitución y la vulgaridad no son felices”, “Ya no tienen creatividad los productores de Telemundo. Puro show mediático”

“Eso era lo que quería esa mujer por eso se la pasó criticando a Kimberly”, “Primero con Kim y luego con Alicia”, “Ese programa debe cambiar de nombre a ‘La casa de los calientes’”

“La casa del fracaso, hacen de todo para subir el bajo rating”, “Lo más corriente en televisión”, “Qué señora tan vulgar”, “Mejor me quedo con el programa Enamorándonos”, expresa el público a través de redes sociales.

Alicia Machado está celosa de Kimberly Flores

Ver a Alicia Machado con Roberto Romano resultó una sorpresa y es que horas antes, la también concursante de MasterChef Celebrity México se lanzó contra la esposa de Edwin Luna.

“Le vale ve$%& que esté casada”, se quejó Alicia Machado con Christian de la Campa y Celia Lora.

Así como informó que Kimberly Loaiza es una señora casada que tiene tres hijos, quienes están siendo cuidados por su esposo que es un “hipermegarecontrafamoso”.

Edwin Luna y sus hijos (@edwinlunat / Instagram)

No conforme, dándose un baño de pureza se puso de ejemplo pues hasta el momento, en La Casa de los Famosos, no se había metido con un hombre a la cama.