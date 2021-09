Alicia Machado revela que sufrió violencia doméstica: " Me pegó muy feo”

Alicia Machado sigue dando mucho de qué hablar durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos’, reality show inspirado en Big Brother VIP.

En una de sus más fuertes revelaciones durante la emisión, Alicia Machado confesó que en algún momento de su vida fue víctima de violencia doméstica.

Además, Alicia Machado habló sobre la relación que tuvo hace unos años con Pablo Montero, revelando los motivos que llevaron a su truene, a pesar de que ella “lo amó mucho”.

En un día más de convivencia con los participantes de ‘La Casa de los Famosos’, Alicia Machado contó que su caso de violencia doméstica fue tran grave que llegó a sufrir golpes.

Sin revelar más detalles del asunto, como la identidad de su agresor o el tiempo en que eso sucedió, Alicia Machado afirmó que de alguna manera, el sujeto ya pagó lo que le hizo.

Alicia Machado decidió cambiar el tema, recordando su noviazgo con Pablo Montero, quien se encuentra con ella en ‘La Casa de los Famosos’.

La ex Miss Universo afirmó que en su momento amó mucho a Pablo Montero e incluso destacó la buena relación que tuvo con su familia.

Entonces, ¿por qué se terminó su noviazgo? Alicia Machado comentó, mientras Pablo Montero la escuchaba, que su relación se vio afectada porque él era muy “ojo alegre”.

Finalmente, Alicia Machado dijo que la infidelidad no es algo que le moleste, siempre y cuando ella no se entere, por eso dijo preferir que no sean muy sinceros con ella.

“Era muy mentiroso, a veces lo agradezco, a mí no me gusta un hombre tan sincero, ¿para qué? Si va a mentir, ¿para qué? Nunca dejo a un hombre por infiel, lo dejo por pendej$, porque me di cuenta, todos los hombres son infieles, el pedo es que no te dé tu lugar y tú no te des cuenta. Mientras yo no me dé cuenta, yo estoy feliz. Mientras yo sea la catedral y no me entere de nada a mí me da igual, hasta que yo me entere, porque ese es el problema, a menos que sea una relación abierta”

Alicia Machado