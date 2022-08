¿Pablo Montero demandará a TV Azteca? El cantante asegura que tienen algo en su contra ya que no les quiso dar una exclusiva y por eso están intentando dañar su imagen.

Luego de agresión a reportera de TV Azteca, Pablo Montero de 47 años de edad trató de justificar sus acciones, aunque en un momento admitió que se había equivocado y por eso estaba dispuesto a pagar los daños ocasionados.

En medio de las críticas que ha recibido, Pablo Montero aseguró que las imágenes han surgido porque en TV Azteca se encuentran enojados con él y ahora solo quieren hacerlo quedar mal.

Tras finalizar su trabajo en la serie ‘El último Rey’, Pablo Montero ha estado en medio de la controversia luego de que Juan Osorio reveló que el cantante tenía problemas con el alcohol y por eso había dejado plantados a la producción en el último día de grabaciones.

Luego de las declaraciones de Juan Osorio, Pablo Montero ha sido constantemente cuestionado sobre su problema con el alcohol y si ha pensado en entrar a un centro de rehabilitación.

Aunque es común que los reporteros le cuestiones sobre su estado de salud, Pablo Montero explotó durante una conferencia de prensa que ofreció en el Teatro del Pueblo de Saltillo, Coahuila.

En conversación con el programa Hoy, Pablo Montero intentó justificar su acción agresiva en contra de una reportera que lo cuestionó sobre sus problemas con el alcohol.

Pablo Montero destacó que en TV Azteca se encuentran enojados con él y por eso la han agarrado en contra suya haciendo preguntas incómodas.

“Si tú no das una entrevista a una televisora pues se enojan y la agarran en contra de ti, entonces llegan y hacen ese tipo de preguntas porque no les das una exclusiva, es que yo no tengo ahorita tiempo de estar dando exclusivas ni nada”

En su entrevista Pablo Montero destacó que él ha tratado de ser siempre muy respetuoso, pero suele explotar cuando la prensa pasa esa línea sobre su vida privada.

“Yo respeto mucho a la prensa, pero cuando no hay respeto, pues se pierde el respeto, entonces el respeto al derecho ajeno es la paz, tienes que respetar, yo siempre respeto, pero cuando se meten conmigo yo si me enojo, me enojo mucho porque respeto a la gente para que no se metan conmigo”

Pablo Montero