Tras el final de la serie ‘El último Rey’, surgieron rumores de que Pablo Montero llegó en estado inconveniente y había acosado a su compañera Sara Corrales, por lo que la colombiana rompe el silencio y esto dijo.

Pablo Montero interpretó a Vicente Fernández en la bioserie del cantante y compartió escena con las actrices Iliana Fox de 45 años y Sara Corrales de 36 años.

Una revista de circulación nacional publicó que el cantante de 47 años, había llegado alcoholizado a una reunión por el fin de la serie y estuvo molestando a sus dos compañeras de reparto.

Juan Osorio afirmó que Pablo Montero había llegado ebrio a las grabaciones del último capítulo de la serie, pero el productor de 65 años, negó que haya recibido quejas por un caso de acoso.

Las actrices no dieron detalles sobre su relación con Pablo Montero hasta que Sara Corrales acudió a la inauguración de un gimnasio.

La colombiana fue cuestionada sobre el supuesto acoso de Pablo Montero y ella desmintió que esto fuera cierto.

“Ay no, qué mentira, fue todo lo contrario, yo comenté que Pablo estaba algo nervioso para las escenas y a mí me tocó decirle, oye relájate (...) si la escena dice que me tienes que besar, bésame. Si la escena dice que me tienes agarrar la pierna, agárramela”

Sara Corrales