¿Por qué Pablo Montero no fue la función de prensa de Perfume de Gardenia? Tanto el cantante como el productor explicaron qué fue lo que pasó.

El nombre de Pablo Montero se convirtió en tendencia luego de que el pasado viernes 23 de agosto no se presentó en Perfume de Gardenias.

Se esperaba la presencia de Pablo Montero y es que ese día se encontraba celebrando sus 50 años de edad, por lo que se tenía pensado festejarlo en la obra.

Pero Pablo Montero no se presentó, por lo que de inmediato surgieron versiones que señalaban que se había ausentado porque se encontraba ebrio.

En medio de todas las especulaciones, Pablo Montero y el productor de Perfume de Gardenias rompieron el silencio y aclararon lo que pasó, pero unos chismosos ya salieron a desmentir al cantante.

Pablo Montero cuenta con una amplía trayectoria dentro de la industria del espectáculo; sin embargo, su carrera no ha estado alejada de las polémicas.

Entre los escándalos entre los que se ha visto envuelto Pablo Montero son sus problemas con el alcohol, incluso eso le generó una separación con Juan Osorio por no presentarse en las últimas grabaciones de la bioserie “El último rey: El hijo del pueblo”.

Tras este escándalo, Pablo Montero reveló que empezó un tratamiento con chip en la piel que lo ayuda para que no ingiera bebidas alcohólicas.

Sin embargo, Pablo Montero volvió a la controversia luego de que faltó a la presentación de Perfume de Gardenia.

De inmediato surgieron versiones señalaron que Pablo Montero no se había presentado porque se encontraba en estado inconveniente.

En medio de todas las controversias, Pablo Montero concedió una entrevista a Sale el Sol donde explicó lo que pasó.

Pablo Montero puntualizó que no pudo asistir a Perfume de Gardenia porque tuvo que ir por sus hijas a Cancún, Quintana Roo, ya que su mamá tenía que viajar.

En ese sentido, Pablo Montero puntualizó que él tiene un remplazo en Perfume de Gardenia, pues durante septiembre tiene varias presentaciones y no podrá asistir.

Pablo Montero dejó en claro que solo había ido por sus hijas y ya regresó, porque ellas van a estar con él durante toda la semana.

“No, no. Eduardo (Rodríguez). Yo lo invité. Eduardo es un muy buen amigo, y como tengo muchas presentaciones ahorita en septiembre, entonces él me va a ayudar con esto. Y bueno, pues me traje a mis hijas. Me las traje de una vez (…) se van a estar conmigo toda la semana”

Pablo Montero