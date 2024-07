La participación de Aracely Arámbula y Pablo Montero en Perfume de Gardenia ¿traerá recalentado a la mesa?

El que Aracely Arámbula -de 49 años de edad- vaya a ser la protagonista de Perfume de Gardenia y nuevamente trabaje con Pablo Montero, está levantando sospechas.

Y es que se recordó que Pablo Montero -de 49 años de edad- fue novio de Aracely Arámbula, pasión que se podría revivir en Perfume de Gardenia, pero ¿él está dispuesta a reconquistar?

Aracely Arámbula será la protagonista de Perfume de Gardenia donde compartirá escenario con Pablo Montero, pero ¿qué no eran exnovios?

En una entrevista mostrada por El Mich TV, se compartió el momento incómodo en que Pablo Montero fue cuestionado sobre su reencuentro con Aracely Arámbula.

Y es que le recordaron que tiene historial con ‘La Chule’, debido a una relación que tuvieron en el pasado.

Aunque el cantante no dijo querer reencontrarse con Aracely Arámbula en ese sentido, Pablo Montero dejó claro “la quiero mucho” y que la participación de su ex es “garantía” en la obra de teatro.

Asimismo, dejó claro a las cámaras de Sale el Sol que la canción “Hay otra en tu lugar” que le adjudicaban le escribió a Aracely Arámbula, no era para ella, sino para otra persona.

“Dedicada a ya saben, no, [no Aracely Arámbula no] eso si hizo en su momento para una persona”.

Pablo Montero, cantante.