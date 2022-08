Pablo Chagra, creador del chismillennial y joven líder de la farándula, predijo un “bebé regio” desde hace 11 días. Hoy, ya sabemos de quién es.

Se trata de nada más y nada menos que de Mariana Rodríguez, embarazada a sus 27 años de edad.

Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, empresaria e influencer regia, presumió en redes sociales su embarazo.

Al lado de su esposo Samuel García de 34 años de edad y gobernador del estado, Mariana Rodríguez confirmó el “chisme” que ventiló Pablo Chagra desde hace días.

“Bebé regio en camino”, había anunciado Pablo Chagra desde el 18 de agosto de 2022.

No obstante, los comentarios a la publicación mencionaban a un “fosfo baby” y a Mariana Rodríguez entre las sospechas.

“De Marianita, seguro”; “Un fosfo baby será”, se leía entre los mensajes.

Hoy 29 de agosto, a 11 días de la primicia de Pablo Chagra, es Mariana Rodríguez quien confirma su “bebé regio” con una foto del ultrasonido.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@.”

Mariana Rodríguez anuncia embarazo