Oscar Isaac reacciona a que sus fans lo llamen ‘papi’

En una entrevista para promocionar la serie ‘Moon Knight’ de Marvel Studios, Oscar Isaac reaccionó a los fans que le llaman ‘ papi ’.

Durante una charla con el medio asiático ETtoday una reportera le informó a Oscar Isaac que sus seguidores de Taiwan y China tenían la costumbre decirle ‘padre’ o ‘papi’.

La razón para nombrar ‘papi’ a Oscar Isaac es por el papel que realizó en ‘Dune’ de 2021. Cinta en la que el actor encarnó a Leto Atreides, progenitor de Paul Atreides.

Dune (Warner Bros.)

Según la entrevistadora, los seguidores de Taiwan y China lo nombraron ‘papi’ por su look barbado que presentó en la película intergaláctica del cineasta Denis Villeneuve.

Al ser cuestionado si eso le provocaba algo, Oscar Isaac sonrió y respondió de manera muy sencilla para dejar en claro que no sabía que sus admiradores de asiáticos lo apodarán así.

A Oscar Isaac no le importa que sus fans lo llamen ‘papi’

Al ser cuestionado sobre que opinión le merecía ser llamado ‘papi’ por su fandom, Oscar Isaac aseguró que no le importaba.

“No sabía que los fanáticos me llamaban papá, pero está bien. Pueden llamarme papá si quieren. no me importa”.

Fue parte de la respuesta que dio Oscar Isaac para dejar en claro que no tenía ningún inconveniente al ser nombrado de manera tan familiar por parte de sus seguidores.

Oscar Isaac (Keith Mayhew/Cover Images/ REUTERS)

Oscar Isaac asombra a las audiencias por su papel en la serie ‘Moon Knight’ de Marvel Studios

El actor Oscar Isaac ha dejado un buen sabor de boca al público con el estreno de la serie ‘Moon Knight’, en apenas dos capítulos.

La intepretación de Oscar Isaac como Steven Grant, un vendedor de regalos con trastorno de identidad , ha sido aplaudida por el fandom marvelita.

Poster Oscar Isaac (Marvel/Twitter)

Muchos especialistas aseguran que Oscar Isaac representa de manera adecuada los problemas de una persona que padece trastorno de identidad disociativo (TID) .

Habrá que esperar a ver si estos buenos comentarios se mantienen con el paso de las semanas y el desarrollo de la historia de ‘Moon Knight’.

Show televisivo de Marvel Studios que promete ser todo un hit para esta temporada.