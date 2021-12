Vicente Fernández Jr. asegura que Olga Wornat debe de comprobar el vínculo de su familia con el narco, tal y como lo menciona en el libro ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’.

Tras la polémica que ha generado el libro de Olga Wornat, Vicente Fernández Jr. reconoció que la periodista lo intentó buscar, pero nunca la atendió.

En ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’, Olga Wornat compara la historia de Gerardo y Vicente Fernández Jr. con los personajes bíblicos ‘Caín y Abel’.

Durante la Feria del Libro de Guadalajara de este año se presentó el libro ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’ de Olga Wornat, bajo la editorial Planeta.

Este libro ha generado gran polémica pues ha destapado una supuesta relación de la dinastía Fernández con el narcotráfico. De acuerdo con la periodista, Gerardo Fernández tuvo una amistad con Ignacio “Nacho” Coronel, que fue uno de los lugartenientes del cártel de Sinaloa.

Sin embargo no es la única revelación que realiza Olga Wornat, pues habla sobre la relación entre Gerardo Fernández y Vicente Fernández Jr. a quienes compara con los personajes bíblicos ‘Caín y Abel’.

De hecho Olga Wornat destaca que fue Gerardo Fernández quien secuestró a su hermano Vicente Fernández Jr. hace unos meses, al internarlo obligadamente en una clínica de rehabilitación.

En el libro ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’ se destaca que Gerardo Fernández se encuentra detrás de la herencia de Vicente Fernández.

En entrevista para la revista TvyNovelas, Vicente Fernández Jr. rompió el silencio sobre el libro ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’ de Olga Wornat.

De manera contundente Vicente Fernández Jr. reconoció que Olga Wornat había intentado comunicarse con él, pero nunca la atendió.

En ese sentido destacó que Olga Wornat tendrá que probar lo que dice su libro. Vicente Fernández Jr. señaló que por el momento no tiene más comentarios.

“Yo nunca hablé con esta periodista; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”

De acuerdo con la revista TvyNovelas el libro ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’ presenta un vistazo a la intimidad de la dinastía y revela las traiciones entre los hijos del cantante.

Tras la polémica generada, Olga Wornat invitó a las personas a leer su libro para que conozcan la historia que nunca se ha contado de Vicente Fernández Jr.

En otro de sus mensajes destacó que su intención nunca fue escribir un cuento de hadas sobre la vida de Vicente Fernández, pues lo que buscaba era exponer las luces y sombras del cantante.

“Nunca escribí cuentos de hadas, no creo en ellas. Mi nuevo libro #ElúltimoRey no es la excepción. Es la vida d un hombre (una leyenda) y su sacrosanta flia, con sus luces y sombras. No soy condescendiente, no es mi estilo. Para eso son las autobiografías. Lean primero y me dicen”

Olga Wornat