A Alejandro Fernández le “vale madres” quién sea Olga Wornat. El cantante explotó ante los cuestionamientos de la prensa sobre si su familia tiene vínculos con el crimen organizado.

El cantante mexicano, Alejandro Fernández no pudo guardar su enojo luego de que la prensa lo bombardeara con preguntas sobre el libro biográfico de su padre don Vicente Fernández de la periodista argentina Olga Wornat.

En donde, Alejandro Fernández dijo desconocer lo que dice el libro “El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández” , sobre los supuestos secretos de una de las familias a nivel artístico más famosas.

Aunque, ante la insistencia de los medios tras su salida de su presentación en el Auditorio Nacional, Alejandro Fernández no pudo ocultar más su enojo cuando fue cuestionado sobre Gerardo Fernández.

Luego de que un reportero le dijera que en dicho libro se menciona que su hermano Gerardo era cómplice del secuestro de su propio hermano, Vicente Jr., a lo que Alejandro Fernández reaccionó.

“ ¿De qué me hablas?... o sea., güey a ver, habla bien de lo que vas a decir, porque si no, a ver, te voy a pedir por favor, si estás bien enterado, o sea, habla de lo que vas a decir, no me preguntes pend%&*¨”, apuntó el cantante con enojo.

Supuestamente en uno de los relatos contados en el libro, revela que el secuestro de Vicente Fernández Jr., hijo mayor del intérprete mexicano fue a manos de su hermano Gerardo.

Recordemos que este hecho ocurrió en 1998, en donde Vicente Fernández Jr fue secuestrado por cuatro meses por lo que “El Charro de Huentitán” tuvo que pagar más de 3 millones de dólares para la liberación de su hijo.

¿Quién es Olga Wornat? Pregunta Alejandro Fernández

¿Quién es Olga Wornat? Pregunta Alejandro Fernández. Luego de que el cantante regional, enfureciera con la prensa tras mencionar la polémica en la que se le envuelve su familia en el libro “El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández”.

Alejandro Fernández (Agencia México)

Alejandro Fernández se mostró molesto y cuestionó a los medios que lo asediaban “¿y quién es una argentina para hablar?”, pero al escuchar el nombre de Olga Wornat dijo “me vale madres”.

“Me vale mad%&, ¿quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia?, o sea, ¿qué sabe?”. Alejandro Fernández

Y ante la insistencia y con evidente enojo, Alejandro Fernández prefirió seguir su camino sin comentar nada más al respecto del tema.