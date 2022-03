Olga Wornat dice que Gerardo Fernández la ha amenazado, según ha revelado la periodista durante una entrevista.

En el programa de Javier Poza , la periodista argentina Olga Wornat y autora de la biografía no autorizada de Vicente Fernández, ‘El último rey’, reveló que ha recibido amenazas.

Esto ante la polémica de la bioserie de ‘El Charro de Huentitán’, la cual TelevisaUnivision compró los derechos de la biografía no autorizada escrita por Olga Wornat.

Según Olga Wornat, ella no tiene miedo a las amenazas que ha recibido por parte de Gerardo Fernández quien le ha dicho va a demandarla.

“Gerardo no manda nada por escrito, Gerardo te insulta y te maltrata. Muchos me preguntaban, ¿tienes miedo?, no, yo no tengo miedo a nada, a través de personas Gerardo está diciendo que va a demandar. ‘Gerardo dice que te va a demandar, que tengas cuidado que te va a demandar’; él por atrás, yo digo ‘que me demande, pero que lo diga, que aparezca de frente, ¿por qué no lo hizo en diciembre?, aquí estoy, y tengo más información Gerardo, para que lo sepas, tengo más información’”

