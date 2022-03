Olga Breeskin revela que fue víctima de violación a los 17 años, pero calló por miedo

La actriz y violinista mexicana Olga Breeskin reveló que fue víctima de violación a los 17 años, pero dijo que decidió callar por miedo.

Olga Breeskin aplaude que cada vez sean más las mujeres que alzan la voz ante la violencia sexual y destacó la importancia de denunciar ante las autoridades.

En entrevista para ‘De Primera Mano’, Olga Breeskin recordó que hace 10 años reveló por primera vez el ataque sexual del que fue víctima en su juventud:

“¿Por qué lo anuncié? Porque Cristo me dio el valor de inspirar a mujeres que habían sido violadas como yo, a los 17 años, pero 17 años de aquel entonces. No te digo que jugábamos con muñeca, pero por ahí iba la cosa”

Olga Breeskin destacó que a diferencia de hoy, las víctimas de violación y otros delitos sexuales no contaban con las redes sociales ni su poder para denunciar.

Olga Breeskin dijo que por ello decidió recurrir a la prensa para exponer su caso, aunque eso no le sirvió de nada para que le hicieran justicia:

“No había esa apertura, obviamente no había redes... porque nosotros lo confesamos en buena onda a un periodista, a una periodista y, ¿qué pasa? nada..., ‘ay, fíjense ustedes que me violaron, un empresario mexicano, que no voy a dar el nombre porque tiene hijos, tiene nietos y yo era una inocente criaturita’”

Olga Breeskin, actriz