Debido a la muerte de Octavio Ocaña, quien dio vida a ‘Benito’ de Vecinos, su compañero Lalo España confesó que no para de llorar.

Por medio de Twitter, el actor Lalo España compartió un mensaje en el cual reaccionó a la muerte de su compañero Octavio Ocaña, quien interpretó a ‘Benito’ de Vecinos, serie donde ambos participaban.

Luego de que se confirmara que Octavio Ocaña murió ayer viernes 29 de octubre en el Edomex, Lalo España señaló que debido a la muerte, están “desechos”.

Cerca de las 2 de la madrugada de este sábado, cuando comenzaron a circular los reportes de la muerte de Octavio Ocaña, Lalo España compartió su tuit, en el cual envió sus condolencias.

De la misma forma, en su mensaje Lalo España indicó que por la muerte de Octavio Ocaña, ‘Benito’ de Vecinos, no podía dormir y no había parado de llorar y temblar.

Asimismo, en su publicación Lalo España, quien compartía set con Octavio Ocaña al dar vida Germán en Vecinos, mandó “un fuerte abrazo lleno de amor” a su compañero y le agradeció por “tantas risas”.

“Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote”

La muerte de Octavio Ocaña ha conmocionado a propios y extraños, por lo cual diferentes figuras del mundo del espectáculo, se han volcado con mensajes de condolencias.

Tal es el caso de los actores con los que Octavio Ocaña compartió set en la serie Vecinos, donde interpretó a ‘Benito’.

Así lo han hecho figuras como Ana Bertha Espín -quien interpretaba a ‘Lorena Rivers’, madre de ‘Benito’ de Vecinos-, quien dijo estar con el corazón destrozado por la muerte de Octavio Ocaña.

De la misma forma, los actores Pablo Valentín, Darío Ripoll y Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez, compartieron mensajes en sus redes sociales, donde lamentan la muerte de Octavio Ocaña, quien fuera su compañero en Vecinos.

Pablo Valentín, quien interpreta a Pedro en Vecinos, apuntó en Twitter que por la muerte de Octavio Ocaña “hay junta”, pues “ya llegaron dos”, en referencia a que otro compañero de la serie, Polo Ortín, también falleció.

Por su parte, Darío Ripoll, quien da vida al personaje de Luis en Vecinos, indicó en su mensaje que aún no acaba de asimilar la muerte de Octavio Ocaña, con quien dijo, convivió y vio crecer durante 16 años.

Asimismo, el actor lanzó una crítica a las autoridades, pues señaló que “no hay gobierno que nos proteja” y deseó que ‘Benito’ de Vecinos vuele alto, pues lo van a extrañar.

“Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años, tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja, vuela alto mi Benito, te vamos a extraña mucho”