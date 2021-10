Fans de Octavio Ocaña, Benito de Vecinos , piden desmentir su muerte, sus admiradores han reaccionado a la triste noticia al no poder creer el fallecimiento del joven actor.

Tras haberse dado a conocer el deceso de Octavio Ocaña, Benito de Vecinos, y la desinformación que giro durante las primeras horas en torno a la lamentable noticia, comenzaron las reacciones.

Los fans han reaccionado pidiendo que se desmienta dicha información, en la última publicación que realizó Octavio Ocaña, Benito de Vecinos, a través de su Instagram, compartió una foto de la serie Vecinos.

Octavio Ocaña participaba en Vecinos desde 2005 con el personaje de Benito Rivers y en donde se han hecho presentes los comentarios de los seguidores.

Por lo que los cibernautas no han dejado de pedir que se desmienta la muerte del actor Octavio Ocaña, preguntando si es verdad lo que se dice de su fallecimientos, pidiendo se aclare la noticia y otros más asegurando que es una fake news.

Fans no pueden creer la muerte de Octavio Ocaña

Fans no pueden creer la muerte de Octavio Ocaña, sin asimilar la triste noticia, los comentarios en redes sociales no han parado, primero al no creer en la muerte del actor, así como han pedido que se desmintiera lo dicho.

Ahora tras la confirmarse el fallecimiento de Octavio Ocaña, ha sido de gran impacto para los usuarios de Internet, quienes lloran su muerte en las diferentes redes sociales.

Aquí algunas de las reacciones:

¿Quién era Octavio Ocaña, Benito de Vecinos?

Octavio Ocaña, logró su popularidad en el público televidente al interpretar el papel de Benito Rivers de Vecinos, serie que fue estrenada por Televisa en 2005.

Aunque desde muy pequeño comenzó a trabajar en televisión, siendo su primera aparición en televisión en la sección de “Chiquillos y Chiquillas” del programa en Familia con Chabelo.

También Octavio Ocaña fue parte de grandes producciones como la novela “Lola érase una vez”, en las películas “Amor letra por letra” y “El fantástico mundo de Juan Orol”.