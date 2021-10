A unas horas de confirmarse la muerte del actor Octavio Ocaña, su novia Nerea Godínez lo despidió con un emotivo mensaje: “Me dejas muerta en vida”.

Cuatro meses atrás, Octavio Ocaña, famoso por interpretar a ‘Benito Rivers’ en la serie ‘Vecinos’, le había pedido matrimonio a Nerea Godínez.

La jóven agradeció las muestras de cariño que ha recibido tras la lamentable muerte de Octavio Ocaña, ocurrida en circunstancias poco claras, y compartió datos de su funeral.

Nerea Godínez le dedicó un video de despedida a su novio Octavio Ocaña en sus historias de Instagram, que acompañó con el siguiente mensaje:

“Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida. Te amo, te amo, te amo, te amo por toda la eternidad”

En el video se puede ver a Octavio Ocaña durante su visita en el programa ‘Cuéntamelo Ya’, ocurrida unos meses atrás para promocionar la nueva temporada de ‘Vecinos’.

También, Nerea Godínez publicó una foto en la que aparece con su prometido, misma que aparece acompañada por una canción de Kani García, que expresa su pesar:

“Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser”

Fragmento de la canción 'Confieso', de Kany García