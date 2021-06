Noviazgo de Yanet García y Lewis Howes terminó

Sí tú tienes un interés amoroso por Yanet García esta es la oportunidad que has estado esperando; sí, ‘La chica del clima’ regresó a la soltería.

No es ninguna broma, propiamente Yanet García, de 30 años de edad, lo confirmó a través de sus historias de Instagram.

Esto tras iniciar una dinámica con sus seguidores. Uno de ellos lanzó la pregunta: ¿Tienes novio? , a la que Yanet García respondió con un contundente “¡No!” (y en mayúsculas).

Por supuesto, la chica fitness no quiso entrar en detalles; sin embargo, sus admiradores no pierden la esperanza de que próximamente revele detalles a través de redes sociales.

Yanet García asegura no tener novio (@iamyanetgarcia / Instagram)

¿Por qué terminó el romance entre Yanet García y Lewis Howes?

El rumor de la ruptura ha circulado desde hace varios días y es que fans de Yanet García notaron que la influencer eliminó de Instagram sus fotos junto a Lewis Howes .

Cabe recordar que la influencer y el empresario hicieron público su romance a través del programa Hoy en abril de 2019.

Aunque Yanet García y Lewis Howes formaban una de las parejas más sólidas dentro del mundo de la farándula, esta idea se derrumbó sorpresivamente.

No es claro desde cuándo no están, pero ya se están armando teorías alrededor de esto, la más fuerte insinúa que Yanet García y su Only Fans son el motivo .

Según cibernautas, Lewis Howes no estaba muy contento con ver a su novia exponiendo su espectacular anatomía en la plataforma aunque se esforzó en mostrar públicamente lo contrario.

Esto habría tensado la relación aún cuando Yanet García no se desnudó completamente, razón por la que sus fans denunciaron fraude pues querían ver más de lo que están acostumbrados.

Hasta el momento solo hay especulaciones ya que ninguno ha comentado sobre su ruptura, se espera que sea Yanet García quien de los primeros detalles.