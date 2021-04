Yanet García anunció que por fin se ha unido a OnlyFans. Aquí te decimos cuánto cuesta la suscripción.

México.- Yanet García, la otrora ‘Chica del clima’ en el programa ‘Hoy’, ha estado ausente de la televisión mexicana por ya más de un año, intentando cumplir su sueño de hacer una carrera como actriz en Estados Unidos. Ahora tiene un nuevo proyecto: su propia cuenta de Onlyfans.

Pero eso no significa que haya dejado abandonados a sus millones de fans, ya que Yanet García se ha asegurado de mantenerlos informados sobre su día a día en las redes sociales y por supuesto, de seguir publicando las sensuales fotos a las que los tiene acostumbrados, como sucedió hace unos días, cuando les mostró su armario mientras usaba una micro tanga de color rojo.

Aunque para muchos esto compensa su ausencia en la pantalla chica, otros desean saber más de Yanet García, situación de la que es consciente la joven de 30 años y por ello ha sorprendido a sus fans anunciando que ha abierto su cuenta en OnlyFans.

Yanet García: "Bienvenidos a mi OnlyFans"

A través de su cuenta de Instagram, la 'Chica del clima' anunció el domingo 18 de abril que por fin se ha unido a la plataforma que requiere el pago de una suscripción mensual para dar acceso a su contenido.

"WELCOME TO MY ONLYFANS!!!!! 🥳

BIENVENIDOS A MI ONLYFANS! 🎉

Suscríbete en mi @onlyfans para ver contenido exclusivo 👉🏻https://onlyfans.com/iamyanetgarcia" Yanet García

A través de esta y otra publicación, en la que aparece con un conjunto de lencería roja, Yanet García dio un adelanto de lo que podrán ver sus fans en OnlyFans.

Yanet García: ¿Cuánto cuesta la suscripción a su cuenta de OnlyFans?

La ventaja de OnlyFans respecto a otras, es que a cambio de la tarifa, permite ver material sin censura y por ende mucho más subido de tono que el disponible en otras redes sociales. ¿Te imaginas con cuánta sensualidad se mostrará Yanet García en esta red?