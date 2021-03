Yanet García se deja ver en atrevida lencería transparente

Acá la candente foto de Yanet García luciendo lencería transparente mientras toma un café.

A tempranas horas de este viernes, Yanet García se propuso romper Internet y, sí, ya lo logró. ‘La Chica del Clima’ otra vez dejó sin aliento a sus millones de seguidores al publicar una nueva fotografía de sí misma que la muestra recién levantada y con café en mano…

Claro, el contexto de la foto no es tan inocente, Yanet García se deja ver en transparente y floreada lencería. Aunque la delicada prenda de vestir cubre estratégicamente sus partes íntimas es inevitable que la imaginación vuele.

A la novia de Lewis Howes le llueven piropos y halagos: “Súper guapa”, “Hermosa”, “Juega con mi corazón”, “Ya por favor, crea tu Only Fans”, “La perfección hecha mujer”, “Pura belleza y sensualidad a más no poder”, “Ese cuerpo tuyo es una obra de arte”, “¿Quién más hizo Zoom?”, “Ese sí es un buen café…”, “Absolutamente impresionante”, “Te ves como un millón de dólares”, son algunas de las reacciones según se lee junto a la ardiente publicación hecha en Instagram que en menos de media hora superó los 50 mil Me Gusta.

Yanet García promueve el amor propio

Pese a que gran parte de la fama de Yanet García se debe a sus picantes fotografías en redes sociales, la modelo regiomontana, de 30 años de edad, considera que la belleza tiene diferentes presentaciones. No se trata de cumplir con estereotipos sino de sentirse bien con una misma, considera.

Aunque estamos seguros que la presentadora de televisión pocas veces rompe su estricta dieta, en diversas ocasiones García ha levantado la voz para dejar claro que es una persona común y corriente ya que aunque tiene el trasero que muchos desean y que otras envidian, también cuenta con “imperfecciones” en el cuerpo, para probarlo ha hecho públicas fotos donde claramente se aprecian sus estrías.