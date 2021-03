Yanet García en tanga muestra su armario

Yanet García regala a sus fans una nueva foto de su trasero.

Hace calor y esto a Yanet García no le importa, al contrario, ella disfruta subiendo la temperatura y lo hace de la forma más absurda pero también más sexy, no hace falta explicarlo, sus fotos no necesitan una descripción y mucho menos un por qué.

Sí, es lo que estás pensando. Yanet García otra vez nos regala una espectacular foto de su trasero, esta vez el pretexto es mostrarnos su armario. Nos lo presume y lo hace en tanga.

“¡Hola!”, escribió junto a la candente publicación publicada en su cuenta de Instagram, que la muestra semidesnuda, una tanga roja y un brasier rojo son las únicas prendas que la visten.

Las reacciones no se hicieron esperar: “La más caliente”, “Muñeca”, “Wow, espectacular”, “¿Para cuándo el Only Fans?”, “Súper cuerpazo”, “Eres la más linda”, “Maldita sea, estás bien bonita”, “Hermosa”, “Qué bonito clóset”, “Culonavirus”, “Pero que clóset más lindo y grande”, “Se ve el trabajo y esfuerzo”, “Vida mía”, le expresan.

¿A qué se dedica actualmente Yanet García?



Tras haber salido del programa Hoy, donde informaba sobre el clima, Yanet García se limitó a la conducción, la vimos al frente de la celebración de Fin de Año y el Teletón México 2020, sus últimos trabajos en la pantalla chica.

No obstante, la influencer originaria de Monterrey se encuentra tomando clases de actuación e inglés en Los Ángeles donde se fue a vivir con su novio, el empresario y conferencista Lewis Howe.

Amante del ejercicio y de la buena alimentación, Yanet García le saca provecho a sus gustos y disfruta compartir sus conocimientos por lo que se metió a estudiar nutrición amor lo que comparte las rutinas de ejercicio que le han funcionado y hasta hace tutoriales.