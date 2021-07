Diana Bracho reveló que ya tiene listos varios aspectos y documentos legales para el momento de su muerte , tales como la firma de su voluntad anticipada.

Y es que, según confesó Diana Bracho, su deseo es esperar el momento natural en el que su cuerpo decida apagarse para “morir con dignidad”.

En entrevista para el programa ‘Hoy’, Diana Bracho fue cuestionada sobre la herencia que dejará a sus hijos escrita en un testamento .

Esto, luego de que uno de sus colegas, Rafael Inclán, hiciera fuertes revelaciones sobre sus nulos ahorros y herencias.

Al respecto, Diana Bracho aseguró que ella sí tiene un testamento -escrito desde el año 2011- dirigido a su familia.

Asimismo, la famosa reveló que además del documento legal de bienes, también cuenta con la firma de su voluntad anticipada.

Toda vez que no desea que la resuciten ni que alarguen su vida en caso de enfermar. Este documento solo es válido en la capital del país.

“Al día siguiente que mi marido murió, hice mi testamento y firmé el acuerdo para que no te revivan (…), un documento legal en la Ciudad de México. Tú firmas donde dices que no quieres que te resuciten, que no quieres que te den ningún apoyo cuando tengas una enfermedad terminal.”

Diana Bracho