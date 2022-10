Alfredo Adame se ha jactado de ser una persona de dinero, pero acudió a un hospital público para operarse las fracturas en el rostro, resultado de la pelea que tuvo con sus vecinos ¿Será que no le alcanza para un privado?.

La recuperación de Alfredo Adame será tardada, pero nada lo detienen para dar entrevistas y seguir arremetiendo contra sus agresores y otras personas.

Hace unos días intervinieron quirúrgicamente el conductor de 64 años de edad, luego de que presentara cuatro fracturas en el rostro.

Desde el día de la agresión, Alfredo Adame fue canalizado al Hospital General Dr. Manuel Gea González, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

El actor asegura tener el estatus económico para acudir al hospital privado que quiera, pero decidió seguir su tratamiento en un centro de salud del gobierno.

Alfredo Adame dice que se quedó en el hospital Gea González, porque la atención es muy buena.

“La atención médica es increíble, el hospital Gea González es un hospitalazo, con médicos de primera, con enfermeras de primera, gente de primera (...) que no solo conmigo, con toda la gente” dijo el actor en una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’.

Fues cuestionados sobre la razón que lo llevó a usar el servicio de un hospital público, en lugar de uno privado.

“Porque esto es más de un millón de pesos, es una operación y un internamiento de más de un millón de pesos, y yo no voy a dejar de comer, no voy a dejar de tener una cama, ni un techo, ni absolutamente nada, no pasa nada, puedo dejar de trabajar y no pasa absolutamente nada, de todos modos sigo siendo productivo”

Alfredo Adame