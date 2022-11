La ruptura de Niurka con Juan Vidal ha divido opiniones, pero Rey Grupero cree que la cubana solo fue una víctima más de Vidal y se burló de la carrera del exnovio de Cynthia Klitbo.

El intenso romance de Niurka, de 54 años de edad, y Juan Vidal duró cerca de dos meses, el mismo tiempo que ha transcurrido desde la final de La Casa de los Famosos; reality donde se conocieron.

Juan Vidal, de 45 años de edad, contó en el programa La Mesa Caliente, que Niurka se enojó con él porque se fue a República Dominicana a trabajar.

La vedette se enojó y explotó, pues asegura que Juan Vidal era ególatra y tiene un problema con el alcohol.

Niurka dejó claro que ya no quiere volver con Juan Vidal y que si sigue hablando de ella, va revelar más detalles de su relación.

Niurka admitió en una entrevista que Cynthia Klitbo tenía razón, al revelar que había sufrido violencia psicológica por parte de Juan Vidal durante su noviazgo.

Ahora Rey Grupero dio su opinión sobre la ruptura de Niurka y Juan Vidal, y cree que la vedette fue una víctima más del dominicano.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Rey Grupero dijo que cuando Niurka lo insultó, no quiso contestar, pues sabía que todo iba a caer por su propio peso.

“Yo desde el principio cuando me platicaron lo que decía Niurka de mí, yo no lo tomé en cuenta y yo comentaba, yo estoy en causas de apoyo a la mujer ¿cómo me vería yo hablando de una mujer? Yo simplemente se lo dejé al tiempo”

Rey Grupero