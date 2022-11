Niurka saca provecho de su ruptura con Juan Vidal. La vedette vuelve a robar cámara debido a que se puso a llorar por el actor, de 45 años de edad, a quien dice aún ama.

Pese a que hace unos días, Niurka, de 54 años de edad, aseguró que Juan Vidal es un hombre narcisista incapaz de construir una relación sana, la bailarina acepta que él de verdad la enamoró.

Niurka / Juan Vidal (Especial)

Niurka se quiebra al hablar de Juan Vidal

En una nueva entrevista para Univisión, Niurka dice seguir enamorada de Juan Vidal, con quien inició un romance durante su paso por La Casa de los Famosos 2.

“Nunca me voy arrepentir… Estoy enamorada todavía de Juan, aunque yo pueda controlar mis sentimientos porque la vida me enseñó, todavía me duele”, declaró luciendo un semblante triste.

Y sin más se le salieron las lágrimas: “es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar ¡No se lo merece!”, dijo para posteriormente asegurar que no está arrepentida de nada.

Niurka llora por Juan Vidal (Captura de pantalla)

Pues asegura que era necesario vivir ese amor en lugar de dejarse llevar por las declaraciones de Cynthia Klitbo, de 55 años.

“Tenía que ver lo que él tenía para mí, no lo que tuvo para ti porque además ellos fueron mejores amigos en 24 años y en 3 meses se pelearon como animales, a mí me tocó 3 meses de relación”, subrayó visiblemente dolida.

Finalmente aseguró que a veces piensa demasiado al actor naciendo en República Dominicana al punto que le pide a su padrino que se lo quite de la memoria a como dé lugar.

Juan Vidal se olvida de Niurka

Mientras Niurka llora por el amor de Juan Vidal, éste disfruta de su paso por República Dominicana, así como se concentra en sus próximos proyectos y aprovecha la atención para promocional algunos productos.

En su último video compartido en redes sociales, Juan Vidal da promoción a una clínica dental, lo que deja claro que continúa trabajando en lugar de ofrecer entrevistas para hablar de su ruptura.