Niurka lanza dura advertencia a Juan Vidal; asegura le irá mal por “jugar” con la santería, la cubana reveló que el actor recibió favores y ahora deberá enfrentar las consecuencias por no cumplir.

A principios de noviembre de este año que Niurka de 54 años confirmó que su relación con Juan Vidal de 45 años había llegado a su fin, luego de que incluso se habían comprometido en un viaje a Perú.

En entrevista con varios medios, Niurka reveló que Juan Vidal recibió favores de la santería y ahora enfrentará consecuencias por incumplir las prohibiciones.

En medio de la polémica por su separación con Juan Vidal, Niurka se ha mostrado dispuesta ha desenmascarar a su expareja exponiendo varios detalles de su romance.

En entrevista con varios medios, Niurka fue cuestionada sobre la polémica que enfrenta Nicky Jam luego de que presuntamente su expareja Aleska Génesis le había hecho brujería.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Niurka destacó que es un tema serio que las personas no se animan a estudiarlo.

“La brujería existe, lo que no quieran creerlo porque son unos ignorantes y no se abren a estudiar y prepararse, que no se meten a leer a los maestros de la religión yoruba”

Niurka