Niurka dice que el idioma alienígena de Mafe Walker le da mucha ansiedad pues después de escuchar a la mujer necesita que alguien le traduzca.

Durante las 6 semanas que estuvo en ‘La Casa de los Famosos’, la famosa de 54 años de edad se perdió de muchas cosas que se estuvieron haciendo virales a través de las redes sociales.

Entre ellas la visita de Mafe Walker -mujer que dice hablar idioma alienígena- a ‘Venga la Alegría’, en donde dio una demostración de cómo se comunica mediante frecuencias solares con los extraterrestres.

Tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’, Niurka se ha encontrado en medio de la polémica por acusar a Telemundo de manipular su imagen para crearle mala fama.

En medio de la controversia, Niurka acudió al programa ‘Sale el sol’ en donde habló de cómo fue su pasó por ‘La Casa de los Famosos’. Pero además se pudo poner al día con los temas más virales que sucedieron mientras ella se encontraba en el reality.

Durante su visita al programa ‘Sale el Sol’, Niurka pudo ver un video de Mafe Walker hablando su idioma alienígena. Desde el primer momento que anunciaron el clip, la famosa no pudo evitar reírse.

Incluso antes de que se mostrará el video de Mafe Walker, se escucha decir a Niurka: “y yo pensé que estaba loca”.

Mientras que se encontraba viendo el idioma alienígena de Mafe Walker, Niurka no paraba de reír. Una vez que finalizó la famosa destacó que ahora necesitaba a alguien para que se lo traduzca.

Por su parte Mauricio Islas le explicó que esta mujer se hizo viral a través de las redes sociales y ahora todo el mundo se encuentra hablando de su idioma alienígena.

Niurka destacó que a ella le producía mucha ansiedad el idioma alienígena de Mafe Walker, pues necesitaba que alguien se lo tradujera.

“Yo no sé ustedes, pero a mí me da mucha ansiedad. Yo necesito que alguien me traduzca. Como que me quedo a medio palo”

Niurka