Niurka confirma que Juan Vidal tiene una “anaconda”, pero le falta de cerebro así lo compartió en su cuenta de Instagram.

A una semana de que se confirmó su ruptura con Juan Vidal de 45 años de edad, Niurka de 54 años de edad abrió su corazón y reveló más detalles sobre su relación con el actor.

Pese a que señalo que continúa muy enamorada de Juan Vidal, Niurka señaló que no hay posibilidad de que exista un regreso pues ya no quiere una persona como él en su vida aunque ya había planes de boda.

Niurka y Juan Vidal iniciaron una relación amorosa cuando entraron a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, tras su salida las celebridades decidieron continuar con su relación.

En medio de especulaciones de que su romance fue planeado para tener mayor publicidad, la pareja sorprendió al comprometerse en un viaje en Perú.

Sin embargo, cuando aparecían más enamorados que nunca, Niurka confirmó que había terminado su relación con Juan Vidal.

En entrevista con varios medios Niurka citó a Juan Vidal diciendo “es una mierda para las relaciones”. La vedette destacó que el famoso es un “hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro”.

A través de su cuenta de Instagram, Niurka compartió una imagen de ‘imperiobbnius_oficial’ en donde se puede leer que Juan Vidal tiene una “anaconda”, pero le falta de cerebro.

“No que mucha terapia y mucha mierda??? Lo que necesitas es que te encierren y boten la llave, ya déjate de idioteces que lo que tienes de anaconda te falta de cerebro”, se lee en la publicación.

En una transmisión en vivo con ‘imperiobbnius_oficial’, Niurka abrió su corazón y habló sobre su relación con Juan Vidal y confesó que sigue muy enamorada de él.

Niurka confesó que le duele su separación con Juan Vidal, pero ya no podría regresar con él pues es una persona narcisista que solo trató de rebajarla.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue”

Niurka