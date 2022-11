La ruptura de Niurka con Juan Vidal era inminente, pues aseguran que la cubana traía muy “cortito” al actor y él no soportó.

Juan Vidal, de 45 años de edad, y Niurka, de 54 años de edad, se conocieron en La Casa de los Famosos y comenzaron un candente y polémico romance.

Tras el fin del reality donde Juan Vidal se sintió utilizado, el famoso viajó hasta la casa de Niurka en Mérida y gritaron a los cuatro vientos su amor.

Pero el romance y planes de boda se terminaron tras cuatro meses de noviazgo, pues Niurka declaró a los medios que Juan Vidal era narcisista y una ‘mierda’.

Niurka y Juan Vidal (Instagram/Niurka.o)

Aseguran que Niurka era tan posesiva que Juan Vidal mejor huyó

Niurka confirmó a los medios que ya no estaba con Juan Vidal. Aseguró que aún lo quería, pero el actor tenía algunos problemas con los que ella no estaba dispuesta a lidiar.

Según las conductora de ‘La Mesa Caliente’, Juan Vidal se encuentra trabajando en República Dominicana, pero quiere hablar con Niurka .

Al parecer, el dominicano está muy sorprendido por las declaraciones de su exnovia y quiere su derecho de réplica, pero con la cubana.

Niurka y Juan Vidal (@niurka.oficial / Instagram)

“Nos comunicamos con Juan Vidal, que justamente ha dicho que está en República Dominicana, que sí le han sorprendido estas declaraciones que ha dado Niurka Marcos” Verónica Bastos, conductora de La Mesa Caliente

Juan Vidal quiere hablar con Niurka, pero todo indica que lo tiene bloqueado de redes sociales.

“Sí quiere tener una plática con ella, como ella le dio el acceso a la prensa para platicar que también está en su derecho de que ella lo escuche” Verónica Bastos, conductora de La Mesa Caliente

Niurka habría hecho berrinche porque Juan Vidal se fue a trabajar

Las conductora del programa de Telemundo, dieron a entender que una de las razones por las que Niurka quiso terminar con Juan Vidal, fue la distancia, pues ella está en México y el actor en su país.

“La lejanía ha afectado a ambos” dijo Verónica Bastos, conductora de ‘La Mesa Caliente’. Myrka Dellanos reveló que Juan Vidal le había dado un ultimátum a Niurka: “O te vienes o rompemos”.

Uno de los factores que influyeron en la ruptura fue la distancia, pero Niurka ha sido contundente al decir que el del problema fue su exnovio.

Incluso le dio la razón a Cynthia Klitbo, a quien atacó cuando reveló que había sufrido violencia psicológica durante su relación con Juan Vidal.

Por otro lado, Juan Vidal no se ha pronunciado por las palabras de su exnovia, pero recientemente compartió una historia en Instagram donde pedía que quienes no estaban con él en la lucha, no esperaran estar en el éxito.

¿Acaso se trataba de una indirecta para Niurka?