Tras terminar su relación con Juan Vidal, fans de Niurka la compararon con Shakira, pues consideran que pasa por una ruptura similar a la de la colombiana con Piqué.

Obviamente Niurka no iba a desaprovechar este “nombramiento” y le mandó un mensaje a Juan Vidal, donde menciona que es un narcisista, además de ponerle la canción ‘Monotonía’ de Shakira.

Esto a través de sus historias de Instagram, dando a entender que el que tuvo la culpa de que la relación no prosperara fue Juan Vidal por ese complejo de narcisista.

Asegurando que Juan Vidal de 45 años den edad era extremadamente egocéntrico y carecía de empatía con las personas.

Mensaje de Niurka a Juan Vidal (@niurkaoficial)

Niurka ya sabe cómo le pondría a su canción para Juan Vidal

En una entrevista para Hoy, Niurka continuó hablando de la comparación con Shakira asegurando que ya tiene el nombre para la canción de Juan Vidal.

Le pondría “En Pausa”, porque cada que tenían problemas, Juan Vidal ponía la relación en pausa, lo que al final acabó por colmar la paciencia de Niurka.

Quien decidió terminar con todo.

Además, le mandó un mensaje a Shakira señalando que debería de buscarse “otra Anaconda”, pues “un clavo saca a otro clavo”, dejando atrás definitivamente ese capítulo de su vida.

Por su parte, Niurka de 54 años de edad aseguró que no le guardará “luto” a Juan Vidal, pues él no lo merece, además de que no es el estilo de la cubana.

Niurka (Instagram/Niurka.oficial)

Niurka aún cree en el amor

A pesar de su ruptura con Juan Vidal, Niurka señala que aún cree en el amor y que ella está hecha para amar, por lo que seguirá en busca de una buena pareja.

Esto sin hacer caso a las críticas, pues aunque está al pendiente de comentarios buenos y malos, al final no guía su vida por las opiniones de otros, siendo ella la que toma sus decisiones.

Por lo pronto Niurka ha seguido con sus proyectos, lo que demuestra que para ella Juan Vidal no es más que un recuerdo, pues lo considera un traidor.

La próxima presentación de Niurka en vivo será en la ciudad de La Paz, Puebla, el próximo 14 de noviembre de 2022.

Niurka Marcos, actriz. (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Con información de Niurka