Luego de que Niurka confirmará a la prensa el fin de su noviazgo con Juan Vidal, romance que surgió dentro de La Casa de los Famosos 2, el actor nacido en República Dominicana saca a relucir su lado gracioso.

A través de su cuenta de Instagram, Juan Vidal, de 45 años de edad, comparte un video de sí mismo con el que compara a la lluvia con las discusiones de su mujer. ¿Acaso es una indirecta para Niurka, de 54 años de edad?

“Si hay algo que no me va es esta lluvia, me hace recordar las discusiones con mi mujer, para un rato y sigue, para un rato y sigue, hace 3 meses que estamos es así”, dice Juan Vidal desde la habitación de su hotel en Santo Domingo, República Dominicana.

Por supuesto, con la finalidad de evitar malos entendidos, aclara que se trata de un pequeño reel de humor referente a cosas que pasan en la vida.

Seguidores de Juan Vidal reaccionan a ruptura

Mientras que Juan Vidal se siente gracioso, sus seguidores le piden aclarar lo qué pasó con Niurka, y otros más le aconsejan platicar con la vedette para arreglar las cosas; sin embargo, no falta quien festeje la separación.

“Niurka hablando mierda y tú gozando en tu país, disfruta”, “Qué bueno que se acabó, te mereces algo mejor”, “Ya no discutas con Niurka, los queremos juntos”, “Mi bebé hermoso al fin libre”, “Regresa con ella, son la pareja ideal”,

“Tienes que hablar y decir qué pasó”, “Tan bonita pareja, ¿qué pasó?”, “Eres un narciso, vas a llegar a viejo solo”, “Lo de Niurka sí fue amor, lo de este tipo fue interés”, expresan en la red social.

Niurka / Juan Vidal (Especial)

¿Por qué terminó Niurka con Juan Vidal?

A casi cinco meses de romance, Niurka puso fin a su noviazgo con Juan Vidal porque él está más interesado en su físico y en él.

Según la vedette, Juan Vidal es un narciso y no sabe estar en una relación ya que cada vez que lo ha intentado, “es una mierda”, puesto que lo fue con Cynthia Klitbo, con la mamá de su hija, y con su pareja anterior.