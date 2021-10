Ninel Conde acusa corrupción en la custodia de su hijo con Giovanni Medina, señaló que el tráfico de influencias en la decisión del juez “es evidente”.

‘El bombon asesino’, quien ha estado en una lucha legal contra Giovanni Medina por la custodia de su hijo , rompió el silenció y habló sobre la disputa que lleva con su expareja.

Ninel Conde asegura que hay corrupción en la custodia de su hijo

Para los micrófonos de ‘Despierta América’, Ninel Conde rompió el silencio y habló sobre la batalla legal por conseguir la custodia de su hijo Emmanuel.

Pese a que esta disputa ha estado envuelta en escándalos y es la mira del ojo público por declaraciones de Giovanni Medina contra Ninel Conde, ahora es ella quién habla del tema.

Ninel Conde señaló que hay corrupción en la custodia de su hijo, pues dice que en todo momento el juez les da paso a los argumentos de Giovanni Medina, sin que haya fundamento.

Giovanni Medina (@giomed1)

“Es evidente”, fue como lo describió, además de que señaló que las peticiones que ella ha hecho, son contadas las que se le han permitido.

Asimismo, dijo que era sorprendente que una mamá no pudiera ver a su hijo por más de un año y medio.

“A veces uno se cansa de tanta injusticia…”. Ninel Conde, cantante.

Ninel Conde dice que no desea viajar a México

Ahora que se sabe que Ninel Conde reside en Miami, Estados Unidos, y se intuía que era debido a que no podía salir por el proceso legal de su pareja, Larry Ramos, ella lo desmintió

Ninel Conde señaló que no viaja a México, porque no desea hacerlo, “si me quitaron a mi hijo de esta manera, quién dice que no me quiten otra cosa”.

Giovanni Medina junto a Ninel Conde y su hijo (@giovannimedinam)

Aunque la cantante dijo no tener miedo a residir en México, señaló que prefiere “tomar mis precauciones”.