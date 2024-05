¿Nicola Porcella usa aplicaciones de citas para no sentirse solo? Confiesa que no le creen que sea él por lo que termina bloqueado.

Desde hace unos días, Nicola Porcella -de 36 años de edad- sorprendió a sus seguidores al anunciar que pronto iniciaran las grabaciones de un nuevo reality para buscarle pareja.

Nicola Pocella reveló que se encuentra nervioso por lo que puede pasar en el reality y es que ya lleva más de seis años sin pareja.

En ese sentido, Nicola Porcella confesó que lo han engañado muchas veces por lo que ahora teme que la mujer que le guste prefiera el dinero antes que a él.

Más allá del reality, Nicola Porcella confesó que para ligar sobre todo cuando viaja al extranjero usa las aplicaciones de citas, aunque siempre tiene que andar creando nuevas cuentas.

Desde que salió de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella se ha convertido en uno de los galanes más cotizados de la televisión mexicana.

Pese a los constantes halagos que recibe en las redes sociales, Nicola Porcella confesó que desde hace varios años no tiene pareja.

Es por ello por lo que se está preparando un reality show con el objetivo de buscarle pareja a Nicola Porcella.

En entrevista para el programa Hoy, Nicola Porcella confesó que tiene miedo de escoger en el reality a una mujer que solo vaya por el premio.

“Que me van a buscar pareja, que voy a tener que elegir, pero también puede ser que la mujer que vaya me engañe y solo vaya por un premio”

Nicola Porcella destacó que no le gustaría que las mujeres que participen vayan por el dinero y no por él.

“Que yo diga ‘me gusta ella’ y ella diga ‘Nicola tú no yo vine por la plata, no por ti’”

Durante su conversación, Nicola Porcella reconoció que varias veces las mujeres lo han cambiado por hombres que tienen más dinero que él.

Nicola Porcella señaló que actualmente es complicado buscar pareja, ya que lleva mucho tiempo soltero además de que actualmente se encuentra enfocado en el trabajo.

“Si me han cambiado por la plata, varias veces. Hace seis años estoy solo, buscar pareja ahorita es complicado, a parte estoy enfocado en mi chamba”

Sin embargo, Nicola Porcella espera que el reality pueda lograr lo que nadie ha hecho en años y por fin deje la soltería.

Nicola Porcella reconoció que si utiliza las aplicaciones de cita en este tiempo que se ha encontrado soltero.

Sin embargo, Nicola Porcella confesó que ha tenido que crear varias cuentas y es que las personas no creen que sea él.

Nicola Porcella destacó que las personas denuncian su cuenta, pensando que es alguien más haciéndose pasar por él.

“Si la he utilizado un par de veces, tengo una que la tengo activada me la han denunciado 20 mil veces la cuenta, tengo que estar haciéndome nuevas cuentas porque no creen que soy yo”

Nicola Porcella