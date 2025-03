¿Nicola Porcella fracaso como conductor de Hoy? Anuncia cuándo será su último día en el matutino y se muestra emocionado por conocer a su remplazo.

Tras varias peticiones por parte de sus seguidores, Nicola Porcella -de 37 años de edad- fue confirmado como conductor de Hoy el pasado 8 de octubre.

Esto luego de que Nicola Porcella había sustituido a Arath de la Torre durante su participación en La Casa de los Famosos 2024.

Tras convertirse en conductor principal de Hoy, Nicola Porcella ha recibido muy buenos comentarios e incluso en varias ocasiones su nombre se ha encontrado en tendencia.

Sin embargo, Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores al confesar que dejará el programa Hoy por una razón muy especial, ¿se va de manera definitiva del matutino?

Gran sorpresa se llevaron los televidentes del programa Hoy, luego de que Andrea Escalona confirmó que uno de sus conductores se despediría del matutino.

Durante la emisión de este viernes 7 de marzo de Hoy, se confirmó que Nicola Porcella dejaría el programa por una razón muy especial.

“¡Paren todo! Me están dando una información... algo está pasando con Nicola. Este lunes acompáñenos a hacer la despedida de Nicola, que se nos va a triunfar a una novela. Estamos muy orgullosos y feliz por él”

Y es que aunque Nicola Porcella confesó que trabajar en Hoy es uno de sus sueños, uno de sus más grandes deseos es seguir su carrera como actor.

“Ya estoy triste, ahora sí me dio pena. Es bien difícil encontrar un lugar de trabajo en donde te sientas tan cómodo y que vengas a trabajar feliz. Yo que no era de levantarme temprano, ahora me levanto siempre temprano y digo ‘con qué cosa nueva saldré hoy’”

Nicola Porcella