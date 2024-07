¿Nicola Porcella podría debutar como villano en alguna telenovela? Confiesa que siempre ha hecho de bueno y teme que se quede atrapado en personajes antagonistas.

Después de haberse ganado el cariño de los televidentes de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella -de 36 años de edad- confesó que le gustaría seguir incursionando en la actuación.

Y es que tras su participación en la novela El Amor No Tiene Receta, Nicola Porcella reveló que tiene deseos de realizar otro tipo de personajes.

Pero ¿será que se atrevería a realizar un villano? Nicola Porcella confesó que sería un gran reto en su carrera.

Sin embargo, Nicola Porcella confesó que tiene un gran temor de hacer un villano, porque no quiere que se quede atrapado en personajes de malo.

Tras el fin de la telenovela El Amor No Tiene Receta, Nicola Porcella confesó que desea seguir su carrera en el mundo de la actuación.

En entrevista con el programa Hoy, Nicola Porcella que vino a México para seguir trabajando en la actuación y es que es algo que le apasiona.

Sobre si podría interpretar a un villano, Nicola Porcella señaló que es algo que no ha hecho a lo largo de su trayectoria.

Pero confesó que está nervioso y es que no quiere que tras hacer un villano, solo le ofrezcan papeles de malo.

“Si y no, estoy nervioso, nunca en mi vida he hecho un villano, imagínate que me toque hacer un villano y me quede ya de villano toda la vida, no”

Nicola Porcella