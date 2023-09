Manolo N fue acusado por Roberto Palazuelos de fraude, pero no sería el único y esta es la lista que se reveló de famosos a los que estafó.

El pasado de 19 de septiembre, Roberto Palazuelos compartió un comunicado para revelar la detención de Manolo N, a quien acusa de fraude genérico.

Roberto Palazuelos asegura que Manolo N ha estafado a varios famosos y que a él le debe 600 mil pesos por su participación en un carnaval de Yucatán.

Autoridades de Acapulco detuvieron a Manolo N por una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de la CDMX, a partir de la denuncia de Roberto Palazuelos.

Durante casi 4 años, Roberto Palazuelos buscó que Manolo N fuera detenido por la deuda que tiene con él.

En entrevista con Ventaneando, Roberto Palazuelos explicó que su denuncia no ha sido un proceso fácil, pero por fin logró la detención de Manolo N.

“El presunto, Manolo “N” si fue detenido ayer, no fue nada fácil, me tardé un chorro de tiempo, fueron casi 4 años, se me cruzó el Covid para integrar la carpeta, entonces se complicó”

Según narra Roberto Palazuelos, Manolo N solía rondar por Televisa y tenía contacto con diversos artistas a quienes prometía encontrarles ofertas de trabajo.

Los organizadores del evento al que Roberto Palazuelos acudió en Yucatán, sabían que le tenía confianza a Manolo N.

Por eso depositaron su paga a la cuenta del supuesto manager, pero nunca le pagó a él.

Entre los artistas presuntamente estafados por Manolo N, están:

Roberto Palazuelos contó a De Primera Mano, que esperaba que en las próximas Manolo N fuera trasladado a la CDMX.

El ‘Diamante negro’ dejó claro que él quiere que Manolo N le pague sus 600 mil pesos y de hacerlo, podría salir de la cárcel.

Pero si Manolo N decide que se quiere ir a juicio, podría pasar de 8 a 10 años en prisión .

“Si me repara el daño sale, si me paga sale, si no repara el daño y él decidiera irse a juicio, lo más seguro es que le dieran de 8 a 10 años de cárcel. Y no le conviene porque ahí le va a caer todo mundo que lo anda buscando”

Roberto Palazuelos