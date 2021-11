Nath Campos es criticada por celebrar la maternidad de Yuya

Nath Campos fue criticada por por celebrar la maternidad de Yuya, en una reciente publicación que hizo la mamá de Mar en sus redes sociales.

En las últimas semanas, Yuya ha acaparado las miradas de todos los usuarios en redes sociales.

Pues ha logrado conquistar a más de uno al compartir los agradables momentos que tiene con su hijo como mamá primeriza.

Yuya muestra cómo carga a Mar. (@yuyacst)

Critican a Nath Campos por estar a favor del aborto y felicitar a Yuya

Usuarios en redes sociales criticaron a Nath Campos por felicitar a Yuya, a pesar de estar a favor del aborto.

Como sabemos, en varias ocasiones, Nath Campos ha manifestado su defensa hacia el derecho a decidir de las mujeres, una postura bastante polémica hoy en día.

Nath Campos (@nathcampost/Instagram)

Hace unos días, Yuya compartió por medio de sus redes sociales una serie de fotos en las que se puede ver que está amamantando a su hijo, Mar.

En las imágenes se le puede ver a ella vestida de azul con una blusa de tirantes, mientras el bebé come.

Yuya amamantando a su bebé (@yuyacst / Instagram)

Como era de esperarse, las fotografías conmovieron a todos sus seguidores, quienes no dudaron en llenar a Yuya de felicitaciones y buenos deseos.

Incluso, hasta el momento la publicación cuenta con más de 2 millones de “me gusta” y casi 10 mil comentarios, entre ellos uno de Nath Campos, el cual llamó bastante la atención de los internautas.

Yuya amamanta a su bebé (@yuyacst / Instaga)

Por su parte Nath Campos optó por comentar unos emojis de caritas conmovidas y corazones blancos, en apoyo a la maternidad de Mariand Castrejón, nombre real de la youtuber de 28 años.

Fue entonces que los internautas estallaron en críticas hacia Nath.

Esto debido a que algunos usuarios consideraron que, al estar a favor del aborto, resultaba incongruente que mandara mensajes de apoyo a la recién mamá.

“¿Qué? ¿Te da gusto que nació el ‘montón de células’?”.

“La aborto, ya quisiera ver que quede embarazada a ver si lo hace esta ridícula”.

“¿Nath Campos, sientes bonito? Si abortaste ridícula”

Son algunos de los comentarios que se pueden ver en respuesta del comentario de Nath Campos.

Nath Campos (@nathcampost/Instagram)

No obstante, cabe mencionar que también hubo otros usuarios que la defendieron, explicando que “estar a favor del aborto, no significa que no pueda estar feliz por el nacimiento de un bebé”.

“Que cualquier mujer este a favor del aborto, no quiere decir que no pueda estar a favor por el nacimiento del hijo de alguien”.

“Ser pro-aborto es estar a favor de tomar una decisión libre y segura, no obligar a toda embarazada a hacerlo”.

“Yuya también está a favor del aborto y la veo disfrutando su maternidad”.

Son otros de los comentarios que se pueden ver al respecto.

Por su parte, Yuya correspondió el comentario de su colega, con más corazones blancos.