Natanael Cano ha causado gran polémica al decir que no había artista con más talento que él y ahora causó confusión entre sus seguidores al desaparecer.

El cantante de corridos tumbados siempre da de qué hablar, pues reveló que gana varios millones de dólares al mes, situación que sorprendió a sus fans.

También aseguró que es el mejor artista de México y que no creía que nadie lo pudiera superar.

A través de su cuenta de Instagram, Natanael Cano preguntó a sus fans si creían que había un cantante con más futuro y talento que él.

Se hizo llamar el artista número uno de México y que tenía la oportunidad de ser más famoso: “Nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país (...) Ustedes tranquilos y yo nervioso, el artista número uno”.

Natanael Cano cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde le gusta mostrar varias partes de su vida cotidiana, pero también es común que cause una gran polémica con sus comentarios.

Natanael Cano (@natanael_cano / Instagram)

Natanael Cano se desaparece y causa confusión

A pesar de ser muy activo en redes sociales, Natanael Cano causó confusión entre sus seguidores al desparecer de Instagram.

El cantante tenía varias fotografías y videos, pero de la nada pasó a tener cero publicaciones, lo que ha preocupado a sus fans.

Hasta el momento el cantante no ha revelado la razón por la que eliminó o archivó sus fotografías de su Instagram.

Natanael Cano desaparece de Instagram (Instagram/natanael_cano)

Natanael Cano es conocido por hacer comentarios llenos de polémica, como la ocasión que le pidió a sus fans que no le pidieran fotografías en la calle, pues no le gustaba y le quitaban el tiempo.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas fotos que no las doy. No por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienes ustedes a meterme a trabajar otra vez” dijo el cantante en una historia de Instagram.

Natanael Cano (Tomada de video)

Lo que se reconoce, es que la música de Natanael Cano ha traspasado fronteras, pues hace unos meses se presentó en el escenario del Coachella.

Además, su colaboración con Steve Aoki se escuchó en el festival Tomorrowland frente a más de 600 mil asistentes.

Natanael Cano no se ha manifestado por su sorpresivo retiro de redes sociales, lo que ha preocupado a algunos de sus más fieles seguidores.