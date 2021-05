A un año de que surgiera la pelea entre Pepe Aguilar y Natanael Cano, el cantante de corridos tumbados demostró que aún hay rencillas.

Aunque defendió a Ángela Aguilar de las críticas por su interpretación del Himno Nacional Mexicano, el cantante no ha olvidado sus diferencias con el intérprete de ‘Por mujeres como tú’.

En un video el joven de 21 años reveló que hará un dueto con el famoso sólo cuando el representante del regional mexicano esté muerto.

Natanael Cano: “Próximamente en el 2034 en holograma, ya muerto”

Natanael Cano participó en una sección de preguntas y respuestas con sus seguidores en donde hablo de diversos temas.

En su video recordó su problema con Pepe Aguilar y aseguró que si estaría dispuesto a realizar un dueto pero cuando el cantante de regional mexicano esté muerto.

“Próximamente en el 2034 en holograma, ya muerto”, respondió Natanael Cano entre risas.

Usuarios de inmediato lo criticaron por su respuesta, pues aseguraron que no era la manera de referirse a un artista de la trayectoria de Pepe Aguilar.

Algunos incluso señalaron que aunque no se lleven bien debe de mostrar respeto por alguien que ha triunfado en la música.

“Cuando el respeto no te lo enseñan en casa, pero ni por fuera aprendes de él”, “Música basura lo que cantas y peor los que apoyan”, “Ese muchacho no respeta ni a su madre”, “Grosero e irrespetuoso, no se le desea la muerte a nadie”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

¿Cuándo comenzó la pelea entre Pepe Aguilar y Natanael Cano?

Fue le año pasado cuando Pepe Aguilar realizó una entrevista con el Escorpión Dorado , donde habló sobre los corridos tumbados.

Sin embargo el video fue editado de tal manera que parecía que el cantante atacaba a este genero musical, por lo que Natanael Cano arremetió contra el famoso.

A partir de ahí se generó una guerra de declaraciones en las redes sociales en donde se insultaban mutuamente.

Natanael Cano ofreció disculpas sin embargo aseguró que no se arrepentía de nada ya que siempre defendería los corridos tumbados.