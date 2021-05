Tras la polémica por la entonación de Ángela Aguilar del Himno Nacional Mexicano, Alan Tacher consideró que Pepe Aguilar es muy exigente con su hija.

Previo a la pelea entre el Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders , Ángela Aguilar salió al escenario para interpretar el Himno Nacional Mexicano.

Tras las críticas que ha generado su actuación, Pepe Aguilar reconoció que su hija la "había regado".

Sin embargo Alan Tacher consideró que el cantante es muy exigente con la joven.

Alan Tacher considera que Pepe Aguilar es muy exigente con Ángela Ahuilar

El sábado 8 de mayo se llevó a cabo la pelea entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas en Estados Unidos.

Previo a la pelea Ángela Aguilar salió al escenario para interpretar el Himno Nacional Mexicano.

Sin embargo recibió un sinfín de críticas ya que lo entonó con un ritmo distinto, algo que causó la molestia de muchos usuarios.

Tras la polémica generada Pepe Aguilar compartió un video en el que confesó que su hija la "había regado" con su interpretación.

De acuerdo con el famoso Ángela Aguilar no supo lidiar con un problema técnico que la obligó a cantar más lento, “como si se hubiera tomado una pastilla”.

Pepe Aguilar fue claro y aseguró que aunque su hija tiene una gran trayectoria, sigue siendo una joven de 17 años y se puede equivocar.

“Si no tiene la experiencia cantas así de lento, no es pretexto si se monta en un escenario así, tendría que haber tenido la capacidad de salir de ese problema, definitivamente, pero no la tiene, no la tuvo. Si la chavita está rompiendo a los 17 años es porque está trabajando desde hace mucho tiempo” Pepe Aguilar

En el programa ‘Despierta América’ se habló sobre la pelea entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders.

Alan Tacher recalcó que la familia Aguilar se había llevado el espectáculo con su gran actuación. Sin embargo no pudo evitar hablar de la polémica con Ángela Aguilar.

Tras presentar el video de Pepe Aguilar hablando sobre la actuación de su hija, el conductor destacó que fue muy duro con la joven.

Alan Tacher puntualizó que el artista es exigente con Ángela Aguilar ya que todavía es muy joven.