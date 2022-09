Natanael Cano la sigue rompiendo con sus corridos tumbados pero confiesa que se cansa

Con 21 años de edad, el cantante Natanael Cano aseguró que se cansa de hacer música, aunque sigue rompiéndola con sus corridos tumbados.

En entrevista con el productor Pepe Garza de 56 años de edad, el cantante de los corridos tumbados Natanael Cano habló de cómo ha sido su carrera musical.

De la cual Natanael Cano confesó que incluso se ha cansado del éxito, ya que ahora ve las cosas de otro modo.

Y por lo que Natanael Cano ya no busca ser el mejor de todos y ve su carrera en la música con sus corridos tumbados de manera más relajada.

Natanael Cano reveló que a veces se cansa de hacer música, así como de ser un artistas pese a romperla con sus corridos tumbados.

“A veces me canso de hacer música, no quiero cantar, a veces no quiero ser artistas, no quiero salir del cuarto”