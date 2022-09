¿Natanael Cano colaboró con Maluma para una canción? Durante una entrevista, el cantante de corridos tumbados habló sobre su tema con el colombiano, que causó sensación en rede sociales.

Asimismo, Natanael Cano habló sobre su próxima participación en el festival ‘Rumbazo’, donde compartirá escenario con grandes artistas de la música latina.

Será el próximo 10 de septiembre cuando Natanael Cano se presente en el festival Rumbazo, que se llevará a cabo en Las Vegas, para celebrar la cultura latina con artistas como:

En entrevista para Univisión, Natanael Cano dijo que se ha estado preparando mucho para dar su mejor actuación en el evento:

Sobre la oportunidad de actuar en el mismo escenario que grandes figuras de la música latina, Natanael Cano reconoció sentirse nervioso, pero también seguro pues sabe que está al nivel de sus colegas:

¿A Natanael Cano le gustaría colaborar en una canción con alguno de los artistas que participarán en el festival Rumbazo? El cantante mexicano se mostró dispuesto a ello y presumió que de hecho ya tiene un tema con Maluma.

Natanael Cano dijo ignorar cuándo exactamente se filtró su canción titulada ‘Por Ti’, pero se mostró orgulloso de la reacción del público:

“Por acá en México se hizo muy viral esa canción que se filtró con Maluma, entonces siempre las chamaquitas y hasta los papás me dicen como, ‘¿la canción esa, no la vas a sacar?, me gusta’ y me dicen mis amigas, ‘mi papá está loco con esa canción, sácala’”

Natanael Cano