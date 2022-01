Natanael Cano insiste no fue abucheado y pide disculpas a Banda MS por haberles levantado el dedo durante la celebración del Día Nacional de la Banda.

De acuerdo con Natanael Cano su ofensa se dio debido a un malentendido entre los tiempos de su presentación y los de la Banda MS.

Y es que explicó Natanael Cano su grupo fue sacado antes de tiempo del escenario lo cual lo hizo reaccionar de esa forma.

A través de su cuenta oficial en Instagram Natanael Cano compartió algunos videos aclarando lo sucedido durante la celebración del Día Nacional de la Banda.

Y es que en redes sociales comenzó a circular un video en el cual se vio como Natanael Cano le sacó el dedo a la Banda MS tras ser abucheado.

En los videos compartidos en las historias de la plataforma Natanael Cano afirmó no haber sido abucheado durante su presentación en Las Vegas , Estados Unidos.

Seguido de esto Natanael Cano pidió una disculpa a la Banda MS a quien dijo haber ofendido en el calor del momento.

Pues de acuerdo con el cantautor, cuando la banda se presentó aún le quedaba tiempo en el escenario y sacaron a su grupo.

“Una disculpa paran la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo, yo me sentí un poco triste por ‘x’ o ‘y’ razón que sacaron a mi grupo, yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía”

Natanael Cano