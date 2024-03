¿Natalie Portman se divorció de Benjamin Millepied? Esto sabemos de la ruptura que involucra rumores de infidelidad.

Desde hace varios meses se ha especulado sobre una crisis en el matrimonio de Natalie Portman -de 42 años de edad- y Benjamin Millepied.

Esto luego de que surgieron rumores de que una infidelidad había puesto al matrimonio de 11 años de Natalie Portman y Benjamin Millepied, de 46 años de edad.

Tras varios meses de rumores, por fin se dio a conocer la verdad sobre si Natalie Portman y Benjamin Millepied están separados, tras una supuesta relación extramatrimonial del coreógrafo francés.

A continuación te decimos todo lo que se sabe sobre la ruptura entre Natalie Portman y Benjamin Millepied y si es verdad que ya se encuentran separados desde hace varios meses.

Natalie Portman en Fashion Week de París 2024

Se habría confirmado el divorcio de Natalie Portman y Benjamin Millepied

Natalie Portman se ha convertido en una de las actrices más reconocidas en el mundo del entretenimiento.

Incluso Natalie Portman ganó el Óscar en 2011 por su destacada actuación en “El cisne negro”, película donde conoció a su ahora exesposo Benjamin Millepied.

Sin embargo, en el 2023 su nombre se convirtió en tendencia luego de que surgieron rumores de que su esposo el bailarín francés Benjamin Millepied le había sido infiel.

Aunque no se ha confirmado la información, se dio a conocer que Benjamin Millepied le fue infiel a Natalie Portman con una joven francesa, información que salió a la luz en mayo del 2023.

En medio de todas las especulaciones, Natalie Portman decidió mantenerse alejada del ojo público, pero ahora se dio a conocer que ya se divorció de Benjamin Millepied.

Así lo dio a conocer el representante de Natalie Portman a la revista People.

De acuerdo con información presentada por la revista, Natalie Portman mantuvo en secreto su separación y finalizó su divorcio en Francia el pasado mes de febrero.

Natalie Portman habría presentado la solicitud de divorcio en julio del año pasado sin que nadie se enterará y el proceso habría durado ocho meses.

Natalie Portman y su esposo Benjamin Millepied se separan tras 11 años por una infidelidad (Especial /@natalieportman)

Así habría sido el divorcio de Natalie Portman y Benjamin Millepied

Durante el periodo de divorcio, Natalie Portman y Benjamin Millepied habían mostrado que su prioridad eran sus hijos: Aleph, de 12 años, y Amalia, de 7 años.

Por lo que se reportó que tanto Natalie Portman como Benjamin Millepied habrían buscado facilitar el proceso para que esta transición fuera lo menos traumática posible.

Muestra de ello habían sido las últimas apariciones públicas de la pareja y es que Natalie Portman y Benjamin Millepied querían mantener una imagen de unidad frente a sus hijos.

Un amigo de la pareja reveló a People que Natalie Portman vivió un año duro y doloroso con su separación, pero tras este difícil momento ha salido fortalecida gracias al apoyo que ha recibido.

Natalie Portman y Benjamin Millepied han decidido manejar su separación y divorcio con suma discreción, por lo que no han ofrecido ningún detalle a los medios de comunicación.

En febrero pasado Natalie Portman fue cuestionada sobre su separación de Benjamin Millepied en entrevista con Vanity Fair, pero solo dejó más dudas.

“Es terrible, y no tengo ningún deseo de contribuir a ello” Natalie Portman

Natalie Portman utilizó una capa con los nombres bordados de todas las directoras a quienes La Academia no consideró (AFP)

Esta es la historia de amor de Natalie Portman y Benjamin Millepied

Natalie Portman y Benjamin Millepied se conocieron en 2010 cuando él se encargó de la coreografía en la película “Black Swan”, la cual fue protagonizada por la actriz.

Fue en 2012 que Natalie Portman y Benjamin Millepied decidieron casarse en California, sin embargo durante 11 años de matrimonio enfrentaron algunos problemas.

Page Six publicó que Natalie Portman y Benjamin Millepied se habían separado en 2022, pero en ese momento lograron superar sus problemas por lo que retomaron su relación.

Sin embargo, la revelación de la presunta infidelidad de Benjamin Millepied con una activista climática de 25 años de edad, habría sido el punto de quiebre de su matrimonio.

Y es que cuando se dio a conocer la presunta infidelidad, una fuente le dijo a People que Benjamin Millepied estaba haciendo todo lo posible para que Natalie Portman lo perdonará.

Pero parece que los esfuerzos no fueron suficientes y Natalie Portman habría sido captada sin su anillo de bodas durante un viaje que realizó a Sydney el pasado mes de agosto.

Tras su separación Natalie Portman y Benjamin Millepied han decidido enfocarse en sus carreras.

Benjamin Millepied se ha destacado como coreógrafo de Dune: Parte dos, además de que debutó como director en la película ‘Carmen’.

Mientras que Natalie Portman se ha dedicado a varios proyectos entre los que se incluye la promoción de su película ‘May December’.

Además de que participa en la producción ‘Fountain of Youth’, la cual está dirigida por Guy Ritchie, además de que tendrá un papel estelar en la serie televisiva ‘Lady in the Lake’.

Se dio a conocer que Natalie Portman reside ahora en Francia con sus hijos.